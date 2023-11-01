Тюменские футболисты сыграли с командой из Санкт-Петербурга вничью

| Фото: из группы ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Cо счетом 0:0 футболисты "Тюмени" 2009 г. р. сыграли с командой СШОР № 1 из Санкт-Петербурга в рамках третьего тура финального раунда первенства России.

Следующим соперником тюменцев 28 ноября будут воспитанники московского ЦСКА, которые с тремя очками располагаются на четвёртом месте, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Добавим, тюменская и питерская команды набрали по четыре очка и делят места со второго по третье. Лидирует в этой группе столичное "Строгино". Москвичи пока также не пропускали и набрали уже шесть очков.