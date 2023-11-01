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Жительницу Голышмановского округа без водительских прав задержали за пьяную езду

Происшествия, 13:20 28 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Административная ответственность за пьяное вождение и езду без прав ждет 27-летнюю жительницу Голышмановского городского округа. Женщину на автомобиле "Лада" наряд ДПС остановил ночью в с. Голышманово, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторам женщина рассказала, что приехала из соседнего села в окружной центр в бар, после чего решила вернуться на автомобиле домой.

Водительских прав у нее нет. Автомобиль был перемещен на спецстоянку.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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