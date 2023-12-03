В Ишиме снимают фантастическую короткометражку с актёрами-подростками "Эксперимент"

| Фото: детская киностудия "Позитив" г. Ишим | Фото: детская киностудия "Позитив" г. Ишим

17 воспитанников ишимской детской киностудии "Позитив" принимают участие в съемках нового короткометражного фильма "Эксперимент", снятого в жанре социальной фантастики.

Все началось с того, что в коротком метре была создана военная лента "Мы русские". Её выход совпал с началом СВО. Фильм, и так глубоко патриотичный, настолько попал в течение и замотивировал ребят, что всем участникам проекта захотелось вновь поднять военную тему.

Идея "Эксперимента" родилась, когда режиссер Наталья Русакова купила кукол для психологической работы с детьми с ограниченными возможностями, которые посещают студию. Им с будущим автором сценария Дианой Малкиной пришла в голову мысль, что куклы оживают. Так началось написание сценария и съемки фильма.

По сюжету во время Великой Отечественной войны немецкий ученый проводил страшные эксперименты над русскими детьми, в результате одного он заточил души некоторых ребят в куклы. Через много лет современные дети находят их. Дальше по сценарию куклы оживают. Вопрос в том, что они несут в так называемый мир пятого измерения через своих сверстников, кем проводится эксперимент, кто стал испытуемыми, что ждет главных героев и все человечество.

"Нам необходимо было красной линией пустить воспитательный момент. Чтобы проживая события, дети менялись. Думаю, если детей погрузить в тему, объяснить, они смогут это отыграть, меняясь в процессе съемок сами, и неся мотивацию к изменениям своему зрителю", - рассказала режиссер.

По словам Натальи Русаковой, все ребята хотели быть куклами, их три, поэтому провели небольшой внутренний кастинг. Выбрали самых сильных, которые давно занимаются в студии. К примеру, одному актеру сейчас 13 лет, в "Позитиве" же он с четырех.

| Фото: детская киностудия "Позитив" г. Ишим | Фото: детская киностудия "Позитив" г. Ишим

"Эксперимент" - это попытка донести до зрителя ужас войны, рассказать, что сейчас она продолжается, но по-другому: насаживается многое, уничтожающее и убивающее нас как нацию. Дети должны понять, что если они будут курить вейпы, ругаться матом, быть зависимыми от гаджетов, перестанут дружить, то станут глупыми и жестокими, как зомби", - пояснила режиссер.

Она отметила мощный терапевтический эффект для воспитанников, и выразила надежду, что зрительская аудитория увидит, поймет и примет посыл создателей фильма. Заинтересуется военной тематикой, начнет глубже изучать историю, разберется, что такое честь и совесть.

Наталья Русакова рассказала, что задачи фильма созвучны с задачами самой киностудии "Позитив". Потому что часто приходят сложные дети, курящиеся, матерящиеся, с ними проводят психологические тренинги, творческие мастерские, и ребята выправляются, меняются в лучшую сторону.

Закончить съемки создатели рассчитывают до конца года, чтобы показать фильм родителям на отчетном мероприятии.

Кстати, саму киностудию "Позитив" супруги Русаковы создали ради своего сына Глеба в тот момент, когда он подходил к подростковому рубикону. Чтобы окружить его позитивными товарищами, увлечь их в какой-то интересный мир, где адреналин они получали бы полезным, увлекательным способом. Виталий, который сейчас возглавляет киностудию, имел съемочный опыт, а Наталья – психолог по профессии. Тандем выстрелил, сын давно вырос, а работа с детьми продолжается.

Инна Кондрашкина