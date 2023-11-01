Тюменец пришел в библиотеку за книгой, а вышел с планшетом и ноутбуком

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже из городской библиотеки задержали полицейские в Тюмени. Общий ущерб составил более 156 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции поступило два сообщения о краже мобильного телефона и денежных средств, также из сейфа учреждения пропали три мобильных телефона, три планшета и ноутбук.

Оперативники задержали 23-летнего тюменца, работающего пекарем и уже 20 раз привлекавшего к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Тюменец рассказал, что в первом случае он похитил телефон и наличные деньги своей начальницы. А в библиотеку, как утверждает задержанный, он пришел, чтобы выбрать книгу, но, прогуливаясь по коридорам, заметил в одном из помещений сейф и ключи.

Злоумышленник вытащил из сейфа электронные устройства, спрятал под куртку и вылез в окно. Нести похищенное было неудобно, поэтому фигурант сложил гаджеты на землю под окном, а сам сходил в магазин за полиэтиленовыми пакетами.

Позже он сдал устройства в комиссионный магазин, выручив 30 тыс. рублей.