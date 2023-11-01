Лариса Долина: в Тюмени много талантливых молодых людей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень — город с серьезной культурной традицией, где живет много талантливых молодых людей, считает Лариса Долина.

Такое мнение народная артистка РФ высказала на подписании соглашения о сотрудничестве между Музыкальной академией, президентом которой она является, и департаментом культуры Тюменской области 28 ноября.

"Мы сегодня подпишем важный документ, который даст нам возможность участвовать обоюдно в жизни талантливых молодых людей, давать им развиваться, чтобы завтра о них услышала вся страна", — подчеркнула Лариса Долина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музыкальная академия Ларисы Долиной обучает одаренных вокалистов, инструменталистов, композиторов, звукорежиссеров, аранжировщиков в возрасте от 16 до 35 лет из разных регионов России. Работу с исполнителями из Тюменской области академия уже ведет. В этом году на обучающий недельный интенсив в Тюмени было подано 200 заявок. По результатам отбора участвовать в нем пригласили 18 ребят и 25 педагогов. В программе были мастер-классы, которые дали наставники академии.

"Результат мы сегодня увидим на гала-концерте. Наши ребята будут выступать как с одиночным вокальным исполнением, так и с хоровыми коллективами в сопровождении оркестра "Золотая труба". С ребятами выступит и сама Лариса Долина", — рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Подписание соглашения с Музыкальной академией — это знаменательное событие в сфере культуры для региона. На следующий год будет сформирована программа долгосрочного сотрудничества с образовательными проектами, интенсивами, мастер-классами.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лариса Долина подчеркнула, что знает о талантах тюменских исполнителей не понаслышке. Среди ее студентов в Московском государственном институте культуры была тюменка Анастасия Смыкова, второй год у нее обучается тюменец Георгий Дробышев. Исполнительница отметила, что процесс обучения дает ей многое: "Я что-то беру от наставников наших, что-то беру от детей, которые выходят со мной на сцену. Это такой процесс обогащения друг друга. Мне это очень интересно, я познаю себя как педагога".

Вера Коршунова