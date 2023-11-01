Лиса, африканский еж и сова стали домашними животными тюменцев

| Фото: Юлия Карандашева, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Карандашева, ИА "Тюменская линия"

Лисы, африканские ежи и совы встречаются среди домашних животных у тюменцев. Чаще всего жители областного центра заводят хорьков, шиншил, хомяков и крыс.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали специалисты городских ветеринарных клиник.

"Однажды нам принесли на прием белку. Вообще в нашей клинике есть специалист по лечению белок и африканских ежей", - сказала администратор одной из тюменских больниц для животных.

В другой клинике специалист поделился, что однажды им на прием привели козу.

Ветеринары утверждают, что жители областного центра стали чаще приводить на приемы енотов. "Уход за ними примерно такой же, как и за собаками. Это касается и питания, и ухода, и лечения", - сообщил специалист.

Отметим, 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Он призван обратить внимание людей на ответственное отношение к одомашненным животным. По словам специалистов, из 140 тысяч видов животных человеку удалось приручить лишь 47 тысяч.

Юлия Карандашева