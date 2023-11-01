Молодые пилоты из Ишима сразятся на турнире дронов

| Фото: предоставлено Александром Гофербергом | Фото: предоставлено Александром Гофербергом

Пять команд школьников и студентов из 50 заявленных вышли в финал соревнований по мастерству управления квадрокоптерами в рамках грантового проекта "Делу время – полету час". Турнир пройдет на базе корпуса № 6 Ишимского пединститута 30 ноября в 15 часов. Для болельщиков проведут мастер-классы по пилотированию дронов. Вход свободный.

"Уметь управлять квадрокоптером – это не только увлекает, но и помогает отработке рефлексов, умению быстро и правильно принимать решения, в зависимости от изменяющейся обстановки, - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, директор АНО "Техностарт" Александр Гоферберг.

По его словам, этот проект получил поддержку в рамках грантового конкурса РДДМ "Движение первых" в размере 2 млн. 600 тыс. рублей.

| Фото: предоставлено Александром Гофербергом | Фото: предоставлено Александром Гофербергом

В арсенале организаторов два больших дрона, радиус применения которых более 3 км, похожие применяются в военной сфере, также два миниатюрных и легких коптера. Еще используются в обучении несколько беспилотников с управлением посредством VR-очков.

Через проект "Делу время – полету час" прошли 1 тыс. ребят до 18 лет – старшеклассники и студенты пединститута и многопрофильного техникума.

В соревнованиях примет участие один из финалистов – будущий педагог информатики и технологии второкурсник Дмитрий Мокин. Молодой человек занимается пилотированием почти два месяца.

| Фото: предоставлено Александром Гофербергом | Фото: предоставлено Александром Гофербергом

"Попробовал и меня затянуло. Мне нравится управлять дроном – такое чувство, будто ты сам летишь. Возможно, в дальнейшем моя работа как-то будет связана с этим увлечением. Ведь беспилотники применяются не только в военной, но и в гражданской сфере. В части информатики специальность и хобби перекликаются", - отметил молодой человек.

В предстоящих соревнованиях Дмитрий настроен на победу, но загадывать не стал и пожелал победы сильнейшему оператору.

Реализуют на базе Ишимского пединститута и еще один проект, но уже для юнармейцев и учащихся спецгрупп добровольной подготовки к военной службе в Вооруженных силах РФ. Его также поддержали грантом, но уже президентским, выделили за победу около 1 млн. руб. В нем участвуют ученики 7 и 8 классов школ Ишима.

| Фото: предоставлено Александром Гофербергом | Фото: предоставлено Александром Гофербергом

Александр Гоферберг рассказал, что летные уроки проходят в небольших группах, чтобы у каждого была возможность побыть пилотом.

Сейчас занятия, как и соревнования, проходят в стенах корпуса № 5 Ишимского педагогического института. Это вынужденная мера, потому что использовать квадрокоптеры на открытом пространстве пока запрещено. Поэтому ребята отрабатывают навыки пилотирования в помещениях с высокими потолками – осваивают взлет и посадку, маневрируют, учатся уклоняться от препятствий.

Но прежде изучают теорию на лекциях по технике безопасности, узнают, когда, где и как можно использовать беспилотные летательные аппараты. Затем тренируются на виртуальных тренажерах-симуляторах и лишь после этого берут в руки "штурвал".

Видео предоставлено Александром Гофербергом.

Инна Кондрашкина