Тюменским работодателям субсидируют создание временных рабочих мест и в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки рынка труда продлило правительство РФ до конца 2024 года. Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, сообщает кабмин в своем Telegram-канале.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.