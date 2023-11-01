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Тюменским работодателям субсидируют создание временных рабочих мест и в 2024 году

Экономика, 18:37 30 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меры поддержки рынка труда продлило правительство РФ до конца 2024 года. Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, сообщает кабмин в своем Telegram-канале.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта "Содействие занятости".

Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.

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# субсидия , трудоустройство

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