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В Увате организовали пеший переход через реку Иртыш

Общество, 15:32 01 декабря 2023

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Пеший переход через реку Иртыш организовали в селе Уват в Тюменской области. По результатам комиссионного обследования толщина льда здесь составляет от 13 до 27 сантиметров, что соответствует безопасному передвижению пешеходов, сообщает администрация муниципалитета.

На месте уже установлены светоотражающие вешки и пешеходные деревянные мостки. ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" проводит подготовку ледовой переправы путем намораживания для передвижения по ней автомобилей. Как и в предыдущие годы работы продолжат до грузоподъемности 40 тонн.

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

На встрече 30 ноября глава района Вячеслав Елизаров и заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк обсудили ход работ по содержанию дорог в зимний период.

"Непривычная для нашей местности теплая погода в ноябре внесла коррективы на период ледостава на реке Иртыш в Увате. Строительство ледовой переправы затягивается. В связи с чем было принято решение оборудовать пешеходную тропу через реку", - пояснил глава района в своем Telegram-канале.

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# Иртыш , ледовая переправа , Уватский район

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