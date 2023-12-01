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Ишимский "АминоСиб" планирует напрямую поставлять отруби в Китай

Экономика, 15:21 01 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимский "АминоСиб" планирует поставлять пшеничные отруби в Китай. С середины 2023 года компания экспортирует эту продукцию в Казахстан. Уже оттуда она поступает на китайский рынок. Пришло время работать напрямую.

Об этом сообщил заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "АминоСиб" Максим Дивак во время презентации компании на пленарной сессии V Тюменского экспортного форума 1 декабря.

"С середины года активно экспортируем пшеничные отруби в Казахстан. А оттуда направляем в Китай, там большое их потребление. Поэтому мы приняли решение двигаться напрямую. Но у РФ нет соглашения по работе с отрубями, мы этот кейс взяли в разработку. Подаем документы для регистрации нашей компании и открытия данного рынка в КНР", - уточнил он.

Компания "АминоСиб" с 2017 года занимается глубокой переработкой пшеницы. Примерно 120 тыс. тонн сырья перерабатывают в год. Производят лизин, глютен пшеничный, этиловый спирт, отруби пшеничные и углекислоту СО2.

Основные продукты экспорта – спирт и глютен пшеничный. За 2022 год этилового спирта класса "Люкс" поставлено около 570 тыс. декалитров в Турцию, Казахстан, Тайвань. Примерно такой же объем реализован с начала 2023 г. Новые покупатели – компании из Азербайджана, Армении, Абхазии, Нигерии.

Второй по популярности у иностранных партнеров продукт ишимской компании – глютен. 3 тыс. 800 тонн реализовано в 2022 году. Основные покупатели – США, Казахстан, Турция. В 2023 году добавились покупатели из Израиля, Бельгии, Южной Кореи, Армении, Сербии.

"Мы развиваемся, не стоим на месте, инвестируем. Все ограничения только в голове", - отметил заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "АминоСиб" Максим Дивак.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Не бояться выходить на азиатские, африканские рынки призвал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев компании региона. Примеров того, что предприятия открывают для себя один рынок, а за ним тянутся другие – предостаточно. Тюменские производители продукции умеют подстраиваться под требования зарубежных партнеров, считает он.

"Компания "Слада" начала поставки в Китай. Непростой вопрос – совпасть по вкусовым качествам. Им пришлось пройти большой путь, чтобы подобрать вкусы для этой страны. Я надеюсь, что компания "Слада" в следующем году продемонстрирует результаты своего пути и это станет еще одним примером для остальных", - сказал Пантелеев.

Добавим, экспортный потенциал региона с начала 2023 года увеличился вдвое. Решением правительства с начала 2024 года начнут действовать новые формы поддержки экспортеров. Это открытие представительств в дружественных странах и компенсация затрат компаниям на регистрацию юридической деятельности.

Более 700 человек участвуют в Тюменском экспортном форуме. Программа здесь.

Анжела Лебедева

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# АминоСиб , Ишим , переработка , Тюменский экспортный форум

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