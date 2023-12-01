Ишимский "АминоСиб" планирует напрямую поставлять отруби в Китай

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимский "АминоСиб" планирует поставлять пшеничные отруби в Китай. С середины 2023 года компания экспортирует эту продукцию в Казахстан. Уже оттуда она поступает на китайский рынок. Пришло время работать напрямую.

Об этом сообщил заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "АминоСиб" Максим Дивак во время презентации компании на пленарной сессии V Тюменского экспортного форума 1 декабря.

"С середины года активно экспортируем пшеничные отруби в Казахстан. А оттуда направляем в Китай, там большое их потребление. Поэтому мы приняли решение двигаться напрямую. Но у РФ нет соглашения по работе с отрубями, мы этот кейс взяли в разработку. Подаем документы для регистрации нашей компании и открытия данного рынка в КНР", - уточнил он.

Компания "АминоСиб" с 2017 года занимается глубокой переработкой пшеницы. Примерно 120 тыс. тонн сырья перерабатывают в год. Производят лизин, глютен пшеничный, этиловый спирт, отруби пшеничные и углекислоту СО2.

Основные продукты экспорта – спирт и глютен пшеничный. За 2022 год этилового спирта класса "Люкс" поставлено около 570 тыс. декалитров в Турцию, Казахстан, Тайвань. Примерно такой же объем реализован с начала 2023 г. Новые покупатели – компании из Азербайджана, Армении, Абхазии, Нигерии.

Второй по популярности у иностранных партнеров продукт ишимской компании – глютен. 3 тыс. 800 тонн реализовано в 2022 году. Основные покупатели – США, Казахстан, Турция. В 2023 году добавились покупатели из Израиля, Бельгии, Южной Кореи, Армении, Сербии.

"Мы развиваемся, не стоим на месте, инвестируем. Все ограничения только в голове", - отметил заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "АминоСиб" Максим Дивак.

Не бояться выходить на азиатские, африканские рынки призвал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев компании региона. Примеров того, что предприятия открывают для себя один рынок, а за ним тянутся другие – предостаточно. Тюменские производители продукции умеют подстраиваться под требования зарубежных партнеров, считает он.

"Компания "Слада" начала поставки в Китай. Непростой вопрос – совпасть по вкусовым качествам. Им пришлось пройти большой путь, чтобы подобрать вкусы для этой страны. Я надеюсь, что компания "Слада" в следующем году продемонстрирует результаты своего пути и это станет еще одним примером для остальных", - сказал Пантелеев.

Добавим, экспортный потенциал региона с начала 2023 года увеличился вдвое. Решением правительства с начала 2024 года начнут действовать новые формы поддержки экспортеров. Это открытие представительств в дружественных странах и компенсация затрат компаниям на регистрацию юридической деятельности.

Более 700 человек участвуют в Тюменском экспортном форуме. Программа здесь.

Анжела Лебедева