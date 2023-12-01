  • 1 декабря 20231.12.2023пятница
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пяный селянин пытался зарезать супругу в Тюменской области

Происшествия, 14:59 01 декабря 2023

СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

В покушении на убийство своей супруги подозревают жителя Тюменского района. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом.

По версии следствия, в дер. Якуши 41-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры бросился на супругу с ножом и нанес ей не менее четырех ударов в шею и лицо.

Женщина оказала сопротивление, после ей была оказали помощь сотрудники медучреждения. Мужчине предъявлено обвинение. Следователи допрашивают очевидцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# покушение на убийство , следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 01.12.2023Пяный селянин пытался зарезать супругу в Тюменской области
14:15 01.12.2023За долг по алиментам жителя Тюменской области условно лишили свободы
13:42 01.12.2023Нетрезвого вахтовика остановили инспекторы ДПС на тюменской трассе
12:25 01.12.2023В Югре начальник отдела полиции осужден за разглашение государственной тайны