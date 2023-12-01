Пяный селянин пытался зарезать супругу в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

В покушении на убийство своей супруги подозревают жителя Тюменского района. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом.

По версии следствия, в дер. Якуши 41-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры бросился на супругу с ножом и нанес ей не менее четырех ударов в шею и лицо.

Женщина оказала сопротивление, после ей была оказали помощь сотрудники медучреждения. Мужчине предъявлено обвинение. Следователи допрашивают очевидцев.