Как защитить деревья от мороза, рассказали тюменским дачникам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Какие работы на даче нужно произвести в декабре, рассказали опытные тюменские садоводы. Главная задача на предстоящий месяц — защитить деревья от мороза, пишет Мегатюмень.

С разных сторон участка нужно скидывать сухую листву или солому, сверху насыпать опилки и поджечь. Дым позволяет удерживать температуру выше нуля. Важно помнить, что такой способ поможет только при полном отсутствии ветра.

Также дачникам рекомендуют выpeзaть cуxиe и бoльныe вeтви ceмeчкoвыx пopoд. При этом с кocтoчкoвыми лучше подождать до весны.