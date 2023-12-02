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Достижения здравоохранения Тюменской области представляют на национальном конгрессе в Москве

Общество, 12:30 02 декабря 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

II Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" проходит в Москве 2 декабря. Достижения здравоохранения Тюменской области будут представлены в секции "Применение цифровых сервисов: как внедрять и оценивать эффективность?".

Об этом расскажет директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Одним из ключевых приоритетов развития систем здравоохранения во всем мире является цифровизация. Процесс цифровой трансформации позволяет увеличить охват и повысить качество оказываемых населению медицинских услуг, снизить рост затрат на функционирование существующей системы и активнее внедрять профилактическую медицину. Уже сейчас пациенты активно пользуются телемедициной, позволяющей получить квалифицированную помощь без необходимости посещать медицинское учреждение, и электронными медицинскими картами, где хранятся результаты анализов и исследований.

Эксперты обсуждают, по каким критериям оценивать эффективность цифровых сервисов и как действенно применять и популяризировать цифровые сервисы для населения.

Трансляция мероприятия доступна по ссылке.

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