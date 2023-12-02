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100-летний юбилей празднует Вагайский район

Общество, 17:03 02 декабря 2023

АНО "ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: АНО "ИИЦ "Сельский труженик"

Столетний юбилей отмечает Вагайский район, праздничные мероприятия проходят в районном дворце культуры 2 декабря. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"У Вагайского района большой потенциал развития. Все заслуги района — это вклад жителей. Территория благоустраивается, совершенствуются общественные отношения. У людей горят глаза, а это самое главное", — отметил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Успехи и достижения района — это заслуга многих поколений, а главное богатство района — это его жители, считает глава Вагайского района Сергей Сидоренко. Он отметил, что здесь бережно хранят историю, гордятся земляками. У истоков стоят подвиги земляков: ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Отметим, что в этот день именную доску Героя России Рустама Сайфуллина открыли в школе Вагайского района.

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# Вагайский район , юбилей

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