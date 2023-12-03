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Выставки 94 художников в "Конторе пароходства" Тюмени посетили более 17 тысяч человек

Общество, 08:42 03 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 17 тыс. человек посетили выставки 94 современных художников в "Конторе пароходства" Тюмени за четыре года. Начиная с 2019 г. здесь выставлялись работы творцов из многих регионов России и зарубежья – от Екатеринбурга до Бостона.

"Нам важно поддерживать местное творческое комьюнити, давать возможность создавать искусство, не покидая родной город. Сейчас о "Конторе пароходства"‎ знают не только представители креативных индустрий, но и бизнес федерального уровня. Все чаще у наших проектов появляются коммерческие партнеры, и мы очень ценим это доверие и вклад в развитие региональной культуры и искусства, — поделилась руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

На протяжении четырех лет команда оказала ресурсную поддержку 534 творцам и грантовую на 2,5 млн рублей, сообщает КП-Тюмень.

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# Контора пароходства , креатив , поддержка

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