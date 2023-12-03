УФ-оборудование представили на технофоруме разработчики из Тюменской области

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Проект по созданию УФ-оборудования для облучения семян представила на федеральном форуме технологического предпринимательства "Стартап-студия ТИУ" из Тюменской области. Ультрафиолетовый спектр защищает растения от бактерий и увеличивает урожайность.

"Проект уже одобрен, получил финансирование и находится на стадии прототипирования. Скоро увидим результаты первых тестов. В Тюмени идет работа над межвузовским кампусом, и стартап-студия станет одной из ключевых точек, в рамках которой будут генерироваться новые бизнес-проекты, — рассказал генеральный директор студии Дмитрий Петрулёв.

Он также отметил, что команда работает в целом над девятью технологическими проектами. В том числе, система создания обтекателей для уменьшения расходования топлива на грузовых автомобилях и приложение для знакомств, которое придет на смену известным Tinder и Badoo, пишет Мегатюмень.