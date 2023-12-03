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Тюменский врач пояснила причины головной боли после тренировки

Общество, 15:47 03 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Причины головной боли после тренировки пояснила врач из Тюмени. В некоторых случаях - это безопасно, но в отдельных, является тревожным симптомом. Тогда лучше пройти комплексную диагностику и лечение.

"Головная боль при физическом напряжении вызвана напряжением мышц шеи и головы из-за чрезмерной нагрузки или неправильной техники выполнения упражнений. Она имеет давящий или сжимающий характер. Ощущения напоминают плотно сжатый вокруг головы обруч", - пояснила врач по ЛФК Тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра Елена Курагина.

При травме головы боль имеет распирающий или сдавливающий характер. Это сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой.

Также спровоцировать ее при тренировке могут острые и хронические заболевания - синуситы, невралгии черепных нервов, артериальная гипертензия и некоторые другие состояния.

Доктор рекомендовала обратить особое внимание правильному подбору экипировки для спортивных занятий. Все должно быть по размеру. А если головная боль возникла во время тренировки, то нужно снизить интенсивность нагрузки, плавно перейти к заминке. Уже дома стоит сделать холодный компресс на голову, отдохнуть не менее двух часов.

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