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413 единиц спецтехники привлекли к расчистке дорог в Тюмени от снега

Общество, 13:34 03 декабря 2023

t.me/kuharuk_ruslan | Фото: t.me/kuharuk_ruslan

612 дорожных рабочих и 413 единиц спецтехники расчищают от снега дороги в Тюмени. Дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы. 3 декабря в областном центре выпало более 10 мм осадков - это около 50 % месячной нормы.

В администрации города прошло заседание оперативного штаба. На нем рассмотрели первоочередные меры и выстраивание работы дорожных служб в ближайшие дни, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем ТГ-канале.

"В субботу несколько раз проводилось механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Дорожные службы приступили к вывозу снега, более 1 тысячи 200 кубических метров уже вывезено на полигон", - уточнил глава города.

Дорожным рабочим необходимо расчистить обочины и не допустить сужения полос для движения транспорта. Дополнительную технику для расчистки привлекут как днем, так и ночью. В первую очередь от снега очищают тротуары и автобусные остановки. В графики работы включат и подходы к образовательным, социальным учреждениям. Особое внимание уделят пешеходным переходам на перекрестках.

"В уборке города при сильном снегопаде обязаны принимать участие не только дорожные организации, исполнители муниципального заказа, но и все хозяйствующие субъекты на закрепленных за ними территориях. В первую очередь это касается управляющих организаций, ресурсоснабжающих компаний, арендаторов и собственников зданий и земельных участков", акцентировал внимание Руслан Кухарук.

Он также призвал водителей с понимание отнестись к работе снегоуборочной и погрузочной техники на дорогах. А также по возможности перенести поездки на личном транспорте и планировать время выезда из дома с учетом того, что скорость движения на дорогах и мостах снижена.

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# дорожная техника , оперативный штаб , Руслан Кухарук , уборка снега

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