Пожар в автосервисе потушили в Тюменском районе
Происшествия, 19:14 03 декабря 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар в автосервисе потушили в д. Перенкина Тюменского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерам около пяти часов вечера 3 декабря, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.
В настоящее время пожар ликвидирован на площади 216 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.
Всего в тушении пожара было задействовали восемь единиц техники и 26 человек.