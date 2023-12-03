Пожар в автосервисе потушили в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в автосервисе потушили в д. Перенкина Тюменского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерам около пяти часов вечера 3 декабря, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время пожар ликвидирован на площади 216 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Всего в тушении пожара было задействовали восемь единиц техники и 26 человек.