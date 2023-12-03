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Пожар в автосервисе потушили в Тюменском районе

Происшествия, 19:14 03 декабря 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в автосервисе потушили в д. Перенкина Тюменского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерам около пяти часов вечера 3 декабря, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время пожар ликвидирован на площади 216 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Всего в тушении пожара было задействовали восемь единиц техники и 26 человек.

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# автосервис , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тюменский район

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