Более 800 тюменцев посетили киноклуб в "Конторе пароходства" за год

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Более 800 тюменцев посетили киноклуб в мультицентре "Контора пароходства" за 2023 год. Всего организаторы показали 13 фильмов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель PR-отдела "Конторы" Юля Киселёва, были представлены несколько картин Альфреда Хичкока - "Ребекка", "Я исповедуюсь", "Незнакомцы в поезде", а также американская классика и советский фильм "Человек с киноаппаратом". Помимо этого, жители увидели документалки о музыкантах "Герои советского нью-вейва" и "Техноромантики" и тюменскую "Каравеллу Крапивина". После каждого показа проходили обсуждения для всех желающих.

"Насколько помню, больше всего жителей пришло на "Унесенные ветром", "Поющие под дождем", "Римские каникулы". Наверно, потому, что они популярны, "Я исповедуюсь" оказался самым обсуждаемым, возможно, потому что лента поднимает много вопросов, и ты перекладываешь на себя, думаешь, как бы поступил в той или иной ситуации, мы много об этом дискутировали. Вообще, большинство людей во время обратной связи говорили, что раньше не смотрели старое кино, тем более не обсуждали его в компании незнакомцев, а это оказывается интересно. Можно узнать что-то новое, посмотреть на какие-то моменты с другой стороны, задуматься о том, что не заметил сам на просмотре", - добавила она.

Главным нововведением этого года стали показы фильмов в ночное время в рамках проекта молодежных пространств города "Видели ночь". По словам Юлии Киселёвой, благодаря этой инициативе они смогли посмотреть "Унесенные ветром", который идет почти четыре часа.

В 2024 году организаторы планируют показывать более современные картины.

Виктория Макарова