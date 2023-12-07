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За пьяную езду житель Тюменской области лишился мотоцикла

Происшествия, 17:34 06 декабря 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Мотоцикл ИЖ Планета-3, на котором пьяный житель Юргинского района катался по улицам с. Зоново, конфискован в доход государства, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2021 года 35-летний мужчина уже был осужден за пьяную езду и лишен водительских прав на один год и девять месяцев.

Однако в апреле селянин после распития спиртного поехал кататься на мотоцикле и пытался скрыться в поле от инспекторов ДПС.

Сотрудники дорожно-патрульной службы при патрулировании улиц заметили подсудимого на мотоцикле и начали его преследовать. Правонарушитель пытался скрыться в поле, где и был задержан.

Суд назначил ему год лишения свободы условно, конфисковал мотоцикл и лишил виновного с водительских прав на два года.

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# пьяная езда , Юргинский район

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