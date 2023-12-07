Свекла и редька вакуумной сушки появились в меню тюменских школьников

| Фото: КШП "Центральный" | Фото: КШП "Центральный"

Свекла и редька вакуумной сушки появились в школьных столовых Тюмени наряду со свежими огурцами и томатами в ноябре. В начале декабря тюменский Комбинат школьного питания провел большую дегустацию всего ассортимента новых овощей – свекла, морковь, редька, тыква, сладкий перец и фасоль. Были приглашены ребята из восьми тюменских школ. На этой дегустации хрустящие овощи предложили сравнить с такими же свежими, ранжировать вкусы и выбрать самые подходящие им и вкусные образцы, сообщает пресс-служба КШП "Центральный".

Комбинат пообещал все выбранные детьми овощи включить в меню уже в январе. По результатам голосования безусловными лидерами стали сушеная свекла и морковь, получив от детей 895 и 888 баллов из 1 тыс. 100 возможных. Вторую лидерскую позицию взяла хрустящая фасоль. За фасолью следует тыква и редька. Сладкий перец тюменские дети поставили на нижнюю строку рейтинга хрустящих овощей.

"Сейчас в производстве морковь, тыква и микс овощей, но в приоритете, безусловно, всегда свежие овощи. Сушеные хрустящие овощи должны повысить интерес детей к питанию в школе. Хрустящие овощи уже подняли съедаемость овощей почти до 100%. Важно приучить ребят, что перекусом может быть простая свекла или фасоль, а не только вредные снеки и куча шоколада", - сказал начальник отдела развития Комбината Матвей Баженов.