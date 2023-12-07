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Тюменская область занимает уверенные позиции в научно-технологическом развитии

Экономика, 17:19 06 декабря 2023

Telegram-канал депутата Государственной думы Ивана Квитки | Фото: Telegram-канал депутата Государственной думы Ивана Квитки

Тюменская область занимает уверенные позиции в национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2022 года.

Об этом на "правительственном часе" сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, рассказывая о госполитике в сферах научных исследований и инновационных разработок для обеспечения технологического прорыва.

Одна из сфер – образование и наука. Системная работа в этом направлении ведется по поручению президента России.

Сегодня 17 проектов многопрофильных студенческих кампусов отобраны для реализации. Тюмень – в их числе. Федеральный бюджет сохранил расходы по ключевым направлениям науки и образования. Это позволит финансово обеспечить исполнение всех госпрограмм, заявил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Иван Квитка.

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# Дмитрий Чернышенко , национальный рейтинг

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