Расписать имбирные пряники и найти ключ от волшебства можно в новогодней Менделеевке

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Участников досуговой студии "Семья+" приглашают на новогоднюю встречу в Тюменскую областную научную библиотеку им. Менделеева к 12 часам 16 декабря. Для детей аниматоры проведут праздничное представление, а участники постарше распишут имбирные пряники и сыграют в настолки.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила культорганизатор библиотеки Мария Белоус.

"Праздник должен получиться очень теплым, семейным, каким и должен быть настоящий Новый год. И если утренник рассчитан на дошколят и учеников начальных классов, то роспись пряников и мастерская осмысленного чтения, игротека – увлекательные семейные площадки", - пояснила организатор.

Сначала на интерактивном представлении "Дед Мороз и новогоднее чудо" ребята помогут дедушке найти ключ от новогоднего сундука, в котором он спрятал все свое волшебство. Иначе чуда может не случиться, и все останутся без праздника.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Для мастер-класса известный тюменский кондитер изготовит по классической рецептуре 50 пряничных фигурок разной формы. Участники смогут проявить фантазию и обычные кондитерские изделия превратить в расписные имбирные шедевры с помощью специальной пищевой глазури. Главное – предварительно записаться, чтобы пряников хватило на всех.

Программу продолжит Мастерская осмысленного чтения. Там ребята и родители прочтут книгу Эдуарда Успенского "Новый год в Простоквашино". Узнают необыкновенную историю про елку, подарки, сугробы, гостей – званных и нежданных – и что из этого вышло. После чего обсудят прочитанное и сделают выводы. Библиотекари напомнят собравшимся о важности соблюдения традиций и сохранения семейных ценностей.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Кстати, всех любителей настольных игр ждет игротека от "Мосигры". Это партнеры библиотеки, которые придут на праздник с огромным чемоданом настолок на любой вкус.

Организаторы напомнили, что количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна по телефону 565-300 (доб. 3061). Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение 0+.

| Фото: предоставлено Марией Белоус | Фото: предоставлено Марией Белоус

Инна Кондрашкина