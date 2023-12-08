На 300 тюменских подростков больше трудоустроят в "Отряды мэра" в 2024 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Пять тысяч тюменских подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" летом 2024 года. В этом году в участие в проекте приняло 4,7 тыс. человек от 14 до 18 лет.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Светлана Субботина на тюменском молодежном форуме "Мост".

"Вроде цифра замечательная, что такое большое количество молодежи до 18 лет смогли поработать. Проблема в том, что почти все устраиваются в социальной сфере. Пока всего 14 процентов у нас имеют право трудоустроиться на предприятиях вне бюджетной сферы. И мы работаем в этом направлении. У нас действует замечательный проект работодателей "Растим смену". Спасибо бизнесменам за то, что они создают большое количество рабочих мест для наших ребят. Потому что важно получить профессиональные навыки и опыт как можно раньше. Труд – это воспитательная мера, которая делает человека человеком", - подчеркнула она.

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Напомним, первые отряды занимались благоустройством города, однако перечень специальностей с каждым годом расширялся и на данный момент достигает порядка 50. Подростки могут выбрать деятельность по своим интересам. Например, помощник инспектора дорожного движения, библиотекарь, экскурсовод, реставратор. Полный перечень специальностей есть на сайте отряды-мэра.рф.

Виктория Макарова