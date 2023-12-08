Акция "Подарок Деда Мороза" стартовала в Тюмени

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Акция "Подарок Деда Мороза" в 21 раз стартовала в Тюмени накануне Нового года 8 декабря. Её проводит Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Тюменского ЦУМа. На первом этаже торгового центра установлена ёлка, украшенная письмами детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, сообщает пресс-служба фонда.

"Поставщиками писем выступили некоммерческие организации, работающие с семьями и людьми с ограниченными возможностями. В их числе "Добрая Тюмень", "7Я", "Помощь рядом", ТОС Мелиораторов, – рассказала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова. – Запросы самые разные: от игрушек и наборов для рукоделия до планшетов и самокатов".

Чтобы исполнить мечту ребёнка, нужно снять с ёлки понравившееся послание и передать купленный подарок или же привезённую из дома вещь, например, велосипед в хорошем состоянии, администратору Тюменского ЦУМа до 8 января.

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"Хочется отметить регулярность и долгосрочность нашего партнерства с БФРТГ: наверное, в это сложно поверить, но нашему сотрудничеству в рамках акции "Подарок Деда Мороза" больше 20 лет! – отметила генеральный директор Тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. – И какие бы ни были времена, наши покупатели, сотрудники и партнёры с радостью и трепетом читают письма ребятишек и откликаются на них. Возможность осуществить мечту даже одного ребёнка в преддверии волшебного праздника – всегда приятно".

Первая "Ёлка желаний" открылась в Тюмени в 2003 году. Новую для города социальную технологию команда БФРГТ привезла из Улан-Удэ, где её успешно применяла бурятская республиканская общественная организация "Клуб Фирн". Каждый год в областном центре в акции "Подарок Деда Мороза" участвуют около 100 детей, 60-70 % находят своих благотворителей. В нынешнем году ребята, чьи письма останутся без ответа, получат в подарок сертификат в "Детский мир".

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"Я люблю акцию "Подарок Деда Мороза" за то, что она позволяет большому кругу горожан почувствовать себя волшебником и подарить радость ребёнку, семье, – говорит Вера Барова. – И сделать это легко и просто – просто снять письмо с ёлки".