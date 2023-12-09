Гости ужина "Забытая кухня Тюмени" попробуют авторские блюда, представленные на Дне Тюменской области на выставке "Россия"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Купеческий ужин "Забытая кухня Тюмени" состоится в областном центре, в ресторане "Отпуск" (ул. Республики, 25) 20 декабря. Началов 19 часов.

Как рассказала организатор исторических ужинов Лидия Носова, гости погрузятся в атмосферу купеческой Тюмени, узнают, как жили горожане 100-150 лет назад, чем увлекались, как развлекались, куда ходили и что ели.

"Меню вечера будет состоять из авторских вариаций блюд, вошедших в блок "Гастрооткрытия", представленных на Дне Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Это забытые блюда дореволюционной Тюмени, которые готовы вернуться на наши столы и стать визитными карточками нашего региона. В развлекательной части мы поучаствуем в викторине, разгадаем исторические загадки и поучаствуем в купеческих забавах", - отметила Лидия Носова.

Модели из модельного агентства "Имидж" покажут наряды дам ушедшей эпохи от Кати Макаровой. Гости узнают, что каждый элемент женского платья мог рассказать о своей хозяйке.

Часть средств, собранныхот продажи билетов пойдутт на благотворительность - исполнение пожеланий из писем Деду Морозу от ребят из "Особого ребенка" и ребят, находящихся на длительном лечении в отделении гематологии и химиотерапии при ОКБ №1.

Бронь мест по номеру: 8-912-923-85-02.

Информационный партнёр исторических ужинов - Агентство продвижения и туризма Тюменской области.

Возрастное ограничение: 18+