  • 9 декабря 20239.12.2023суббота
  • В Тюмени -21..-23 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Гости ужина "Забытая кухня Тюмени" попробуют авторские блюда, представленные на Дне Тюменской области на выставке "Россия"

Общество, 19:16 09 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Купеческий ужин "Забытая кухня Тюмени" состоится в областном центре, в ресторане "Отпуск" (ул. Республики, 25) 20 декабря. Началов 19 часов.

Как рассказала организатор исторических ужинов Лидия Носова, гости погрузятся в атмосферу купеческой Тюмени, узнают, как жили горожане 100-150 лет назад, чем увлекались, как развлекались, куда ходили и что ели.

"Меню вечера будет состоять из авторских вариаций блюд, вошедших в блок "Гастрооткрытия", представленных на Дне Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Это забытые блюда дореволюционной Тюмени, которые готовы вернуться на наши столы и стать визитными карточками нашего региона. В развлекательной части мы поучаствуем в викторине, разгадаем исторические загадки и поучаствуем в купеческих забавах", - отметила Лидия Носова.

Модели из модельного агентства "Имидж" покажут наряды дам ушедшей эпохи от Кати Макаровой. Гости узнают, что каждый элемент женского платья мог рассказать о своей хозяйке.

Часть средств, собранныхот продажи билетов пойдутт на благотворительность - исполнение пожеланий из писем Деду Морозу от ребят из "Особого ребенка" и ребят, находящихся на длительном лечении в отделении гематологии и химиотерапии при ОКБ №1.

Бронь мест по номеру: 8-912-923-85-02.

Информационный партнёр исторических ужинов - Агентство продвижения и туризма Тюменской области.

Возрастное ограничение: 18+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# гастрономия , история , купцы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 09.12.2023Руслан Кухарук: в Тюмени ведется ежедневный мониторинг стоимости яиц
19:16 09.12.2023Гости ужина "Забытая кухня Тюмени" попробуют авторские блюда, представленные на Дне Тюменской области на выставке "Россия"
19:00 09.12.2023Игрушки от тюменцев и художницы Rose Aspho украсят локацию у "Конторы пароходства"
18:44 09.12.2023Конкурс рисунков объявил ишимский музей имени Петра Ершова