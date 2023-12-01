Тюменский проект "Военно-спортивный лагерь "Время героев" получил национальную премию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский проект "Военно-спортивный лагерь "Время героев" удостоен национальной премии "Патриот-2023"

Он признан победителем в номинации "Лучший военно-патриотический проект". Церемония награждения прошла на главной сцене международной выставки-форума "Россия" в Москве 9 декабря. Диплом вручили руководителю Игорю Ревякину, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Проект реализует филиал "Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи". Летом 2023 года были организованы патриотические смены для подростков от 14 до 17 лет. Ребята изучили основы огневой, тактической, инженерной подготовок, тактической медицины. Всего обучение прошли более 900 человек.