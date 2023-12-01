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Геннадий Иванов: нельзя не любить Тюменскую область, потому что здесь есть все

Общество, 08:14 10 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как же не любить Тюменскую область, когда здесь есть все, сказал сопредседатель областного отделения "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов.

"Во-первых, я родился в Тюменской области и почти 82 года проживаю здесь, никуда не выезжая. Как ее не любить, когда здесь все есть. У нас газ, нефть, реки, леса — у нас все есть", — сказал он.

Геннадий Иванов напомнил, что "Бессмертный полк" зародился в Тюмени. История движения берет начало в 2007 году. Тогда в Тюмени прошел "Парад Победителей".

Напомним, достижения Тюменской области представлены на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. 24 ноября здесь прошел День региона. В течение дня гости форума знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.

Инна Пахомова

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# Бессмертный полк , Геннадий Иванов

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