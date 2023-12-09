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Степан Киричук: люблю Тюменскую область за доброту людей

Общество, 08:14 09 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Люблю Тюменскую область за доброту людей, проживающих здесь. Об этом сказал председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

"Люблю Тюменскую область за доброту людей, проживающих здесь, за выдержку, которую они проявляют, терпение друг другу, за те подвиги, которые совершают наши тюменцы. Плохо работать здесь — стыдно. Перед глазами великие, большие люди, которые из этого болотного, комариного края создали жемчужину Российской Федерации, сердце России", — сказал Степан Киричук.

По его словам, трепетная любовь к региону возникла у него с первых дней пребывания на тюменской земле в 1968 году. С того времени все изменилось кардинально, отмечает он. "Я не знаю земли лучше, красивее, людей, которые были бы для меня милее и добрее. Я за это ее люблю", — сказал Степан Киричук.

Напомним, достижения Тюменской области представлены на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. 24 ноября здесь прошел День региона. В течение дня гости форума знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.

На выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. Увидеть интерактивный стенд Тюменской области, привлекающий внимание посетителей большим пиксельным сердцем, можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва

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