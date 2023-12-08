Валерий Борисов сравнил Тюменскую область с горящим над страной факелом
Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, побывав на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, признался, что любовь его к Тюменской области безгранична.
Свои чувства он облек в стихи, которые посвятил родному краю.
Тюменская земля, ты вся в атаке –
Идешь вперед и видишь далеко.
Тюменская земля, ты, как зажженный факел,
Поднятый над страною высоко!
Напомним, 24 ноября в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел День Тюменской области. Гостям представили обширную деловую, познавательную и культурную программу. Посетить стенд Тюменской области можно до 12 апреля 2024 года.
Инна Кондрашкина