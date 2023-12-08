Валерий Борисов сравнил Тюменскую область с горящим над страной факелом

| Фото: скирншот видео пресс-центра Дня Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скирншот видео пресс-центра Дня Тюменской области на выставке "Россия"

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, побывав на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, признался, что любовь его к Тюменской области безгранична.

Свои чувства он облек в стихи, которые посвятил родному краю.

Тюменская земля, ты вся в атаке –

Идешь вперед и видишь далеко.

Тюменская земля, ты, как зажженный факел,

Поднятый над страною высоко!

Напомним, 24 ноября в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ прошел День Тюменской области. Гостям представили обширную деловую, познавательную и культурную программу. Посетить стенд Тюменской области можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Кондрашкина