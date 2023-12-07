Геотермальная вода и натуральная косметика из Тюмени пользуются спросом на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Геотермальная минеральная вода, выпускаемая под брендом Visit Tyumen, и натуральная косметика Magia Organica из Тюмени пользуются популярностью среди посетителей выставки-форума "Россия" в Москве.

"Именно такие позиции одновременно недорогие в масштабах всей выставки и удобные, максимально полезные в быту, и пользуются хорошим спросом. Насколько я знаю, было уже две дополнительных поставки этой продукции в Москву. Я так понимаю, что каждую неделю в перспективе будем по машине отправлять туда. Продукция востребована, мы этому очень рады", – сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Геотермальную минеральную воду берут из источника глубиной 2 тыс. 509 метров на источнике "Советский". Уникальный состав содержит более 70 элементов и ионы серебра. Геотермальная вода подходит для всех типов кожи и волос, увлажняет, питает и успокаивает ее. Баллончики с ней выпускают на заводе ООО "Тюменские аэрозоли". Емкость удобно взять с собой в поездку, не стыдно преподнести в подарок.

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Следующая популярная позиция – натуральная косметика с добавлением лечебной сапропели озера Тулубаево, расположенного вблизи Тюмени. Ее выпускают под брендом Magia Organica. Производитель пишет, что средства насыщают кожу богатым составом микро-и макроэлементов, ускоряют обмен веществ и разглаживают морщины. Косметика проходит тщательное тестирование и не используется на животных. Выпускают пенки для умывания, альгинатные маски, крема, скрабы, питательную помаду.

Дмитрий Пухов напомнил, что ассортимент товаров, представленных на Международной выставке-форуме "Россия", широк. Косметикой дело не ограничивается. Гости могут приобрести конфеты от тюменской фабрики, мерч от бренда Visit Tyumen. Все это посетители выставки "Россия" могут найти в пространстве "Универмаг" в павильоне № 75 на ВДНХ.

Инна Пахомова