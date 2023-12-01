  • 10 декабря 202310.12.2023воскресенье
  • USD91,6402
    EUR98,8409
  • В Тюмени -27..-29 С 3 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Награды бойцам тюменского ОМОН вручены в День Героев Отечества 

Общество, 09:11 10 декабря 2023

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин вручил ведомственные награды бойцам ОМОН, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

В День Героев Отечества в торжественной обстановке руководитель поблагодарил личный состав спецподразделения за службу, высокие результаты при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Евгений Федоткин отметил мужество, стойкость, самоотверженность бойцов, которые с первых дней СВО защищают интересы мирных граждан и государства. Многие бойцы награждены медалями "Участнику специальной военной операции" и "За проявленную доблесть".

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День Героев Отечества , награды , ОМОН , Росгвардия по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:42 10.12.2023Госуслуги будут уведомлять жителей Тюменской области о пособиях по рождению ребенка
11:18 10.12.2023Тюменских школьников познакомили с профессией сити-фермера
09:54 10.12.2023Новые крупные школы Тюменской области оснащают "умным" освещением
09:11 10.12.2023Награды бойцам тюменского ОМОН вручены в День Героев Отечества 