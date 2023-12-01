Награды бойцам тюменского ОМОН вручены в День Героев Отечества

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин вручил ведомственные награды бойцам ОМОН, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

В День Героев Отечества в торжественной обстановке руководитель поблагодарил личный состав спецподразделения за службу, высокие результаты при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Евгений Федоткин отметил мужество, стойкость, самоотверженность бойцов, которые с первых дней СВО защищают интересы мирных граждан и государства. Многие бойцы награждены медалями "Участнику специальной военной операции" и "За проявленную доблесть".