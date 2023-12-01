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200 часов отработает за пьяную езду житель Тюменской области

Происшествия, 10:44 10 декабря 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

200 часов обязательных работ за пьяную езду получил житель Ярковского района, сообщает сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 28 июля мужчина в состоянии за рулем Opel Astra ехал по с. Усалка и был остановлен сотрудниками ДПСД. Медосвидетельствование показало - 1,11 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, но должных выводов для себя не сделал. В суд селянин свою вину признал.

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# обязательные работы , пьяная езда , Ярковский район

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