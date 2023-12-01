Тюменец отравился за покупками с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За покупки по чужой банковской карте в отношении ранее судимого жителя Тюмени возбуждено уголовное дело. Как сообщает УМВД по Тюменской области, ущерб составил более полутора тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции обратилась тюменка 1994 года рождения. Девушка рассказала, что потеряла банковскую карту и вскоре получила уведомление о списании средств с ее счета.

Сотрудники уголовного розыска задержали его ранее судимого 47-летнего жителя областного центра. Мужчина признался, что нашел чужую карту на улице и посетил с ней несколько магазинов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - шесть лет лишения свободы. Тюменцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.