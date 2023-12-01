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Эковыставку омской арт-резиденции откроют в "Конторе пароходства"

Общество, 12:36 11 декабря 2023

vk.com/kontora72 | Фото: vk.com/kontora72

Эковыставку "Утопия цвета" Омской арт-резиденции и биотехнологической кафедры ОмГТУ в формате Art&Science откроют "Конторе пароходства" 12 декабря в 18 часов.

Этот масштабный передвижной выставочный проект о состоянии водных ресурсов страны привлекает внимание зрителя к проблемам загрязнения и их причинах через цветение — развитие фитопланктона и микроводорослей. Проект рассматривает влияние на экологию человека, который занимает активную или пассивную позицию, выступает катализатором изменений или смиренным зрителем, сообщают организаторы.

В день открытия пройдет экскурсия от авторов проекта. С 13 декабря выставка работает с 11 до 21 часа и продлится до 22 декабря включительно.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , Контора пароходства

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