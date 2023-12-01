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Тюменец снимает в Москве полнометражный фильм "Наступит лето"

Общество, 12:14 11 декабря 2023

из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте (архив)

Фильм "Наступит лето" снимает тюменец Кирилл Султанов в Москве. Лента станет дебютом молодого режиссёра в полнометражном кино.

По сюжету, детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном - богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.

Производством картины занимается кинокомпания "Смена". Продюсером выступила Екатерина Голубева-Польди. Съемки криминальной драмы пройдут в Москве и Московской области.

"Это кино родилось из острого желания сделать по-другому. Не так как мы привыкли. Поэтому мы выбрали кардинально новый подход к съемкам - сочетание документальной достоверности и ярких визуальных решений. Вместе с другими участниками группы, дебютантами в большом кино, мы хотим добиться только одного - зрительского интереса", - поделился Кирилл Султанов.

Анастасия Милинец, кинокомпания "Смена" | Фото: Анастасия Милинец, кинокомпания "Смена"

Тюменец получил образование в московской школе кино и уже стал призёром крупных международных и российских фестивалей. Один из первых фильмов - документальную работу о разводе своих родителей, режиссер уже посвятил родному краю. Действие фильма "Ишим" разворачивается в Тюменской области.

Лента стала участником и лауреатом значимых фестивалей документального кино в России, вошла в шорт-лист на соискании премии "Золотой орел", стала лауретом XXIX кинофестиваля "Святая Анна" и была названа среди лучших фильмов года в журнале "Искусство кино", сообщает кинокомпания "Смена".

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# кино , съемки

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