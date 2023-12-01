Тюменские студенты заняли призовые места на конференции по информационной безопасности

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студенты Тюменского госуниверситета заняли призовые места на XXII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Безопасность информационного пространства-2023" в Челябинске. Участники из регионов России обменивались опытом и результатами своих исследований в области теоретической и прикладной информационной безопасности.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций университета, ТюмГУ представили студенты кафедры информационной безопасности Школы компьютерных наук. Доклады оценивало жюри, в которое входили представители компаний-интеграторов и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю страны.

В результате первое место в секции "Организационные, правовые, гуманитарные и социальные аспекты обеспечения информационной безопасности" завоевал студент специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем" Эмиль Кухмазов. Он представил доклад "Анализ существующих методик оценивания уровня защищенности информационных систем".

Диплом за второе место в секции "Программно-аппаратные средства защиты информации и компьютерная безопасность" получили студенты Алексей Алексеев (направление "Информационная безопасность") Леонид Чернятин ("Компьютерная безопасность") с докладом на тему "Классификация уязвимостей смарт-контрактов". В секции "Программно-аппаратные средства защиты информации и компьютерная безопасность" дипломом второй степени отмечен Константин Басалай ("Компьютерная безопасность"). Он выступил с докладом "Анализ уязвимостей систем аутентификации и авторизации на основе JSON Web Tokens".

"Приятно, что отдельно жюри отметило структурированность, доступность и оформление докладов студентов ТюмГУ, – комментирует Искандер Зулькарнеев, научный руководитель студентов-участников, доцент кафедры информационной безопасности. – Все статьи будут опубликованы в сборнике конференции, индексируемом в РИНЦ, а статьи победителей также в журнале "Вестник УФО. Безопасность в информационной сфере" (одобрен ВАК, К2)".