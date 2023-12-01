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В Тюменской области заключили 207 договоров аренды леса без торгов

Экономика, 12:35 12 декабря 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

207 договоров аренды участков леса без торгов подписали с предприятиями в Тюменской области. Кроме того, заключен один контракт безвозмездного пользования, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Получить лесные участки в постоянное или безвозмездное пользование, а также в аренду без проведения торгов могут предприниматели, компании и жители региона. Такая государственная услуга оказывается департаментом. Подать заявку и документы можно в электронной форме на портале Госуслуги.

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# аренда , лесная промышленность

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