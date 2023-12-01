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В Тюменской области намерены развивать финансовый рынок

Экономика, 18:44 12 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Финансовый рынок намерены развивать в Тюменской области. Соглашение о повышении финансовой грамотности предпринимателей подписали Инвестиционное агентство, Фонд микрофинансирования и отделение Банка России по Тюменской области.

"В следующем году инвестиционная команда поставила себе серьезную цель — развитие инструментов небанковского финансирования инвестиционных проектов. Перед подписанием обсудили, в каких направлениях сфокусируем свое внимание и механизмы взаимодействия", - рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Новый инструментарий позволит решить задачи по обеспечению экономического роста, развитию конкуренции, преодолению барьеров и факторов, которые сдерживают развитие экономики субъекта.

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# Банк России , инвестиционное агентство , инвестиционные проекты , финансирование , фонд микрофинансирования

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