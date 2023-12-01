В Тюменской области намерены развивать финансовый рынок

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Финансовый рынок намерены развивать в Тюменской области. Соглашение о повышении финансовой грамотности предпринимателей подписали Инвестиционное агентство, Фонд микрофинансирования и отделение Банка России по Тюменской области.

"В следующем году инвестиционная команда поставила себе серьезную цель — развитие инструментов небанковского финансирования инвестиционных проектов. Перед подписанием обсудили, в каких направлениях сфокусируем свое внимание и механизмы взаимодействия", - рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Новый инструментарий позволит решить задачи по обеспечению экономического роста, развитию конкуренции, преодолению барьеров и факторов, которые сдерживают развитие экономики субъекта.