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Двум водителям грузовиков понадобилась помощь на трассе Тюмень - Ханты-Манскийск

Происшествия, 14:48 13 декабря 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Помощь двум водителям грузовиков, которые попали в затруднительные дорожные ситуации на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, оказали наряды полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Так, на 33 км трассы у большегруза, на котором житель Тюмени возвращался из Сургута домой, перемерз топливный шланг и сел аккумулятор. В ожидании подвоза запчастей, автоинспекторы обеспечили безопасное движение попутного транспорта на данном участке автодороги, сообщает ГИБДД региона.

На 46 км трассы у грузового атомобиля, на котором двое мужчин направлялись из Сургута в командировку в Оренбург, произошли неполадки двигателя. Инспекторы ДПС предложили водителю и пассажиру согреться в служебном автомобиле, после чего остановили попутный транспорт, который отбуксировал большегруз до ближайшего населенного пункта.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Также на 22 км региональной автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский в Тюменском районе автопатруль полка ДПС заметил стоящий на обочине грузовик. Водитель пояснил, что во время движения в автомобиле лопнул патрубок и вытек антифриз. Дорожные полицейские свозили автомобилиста до ближайшего автомагазина и помогли устранить неполадки.

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# ГИБДД Тюменской области

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