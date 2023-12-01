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Тюменские студенты завоевали призовые места на олимпиаде по фармакологии

Общество, 17:45 13 декабря 2023

ТГМУ | Фото: ТГМУ

Студенты Тюменского медуниверситета заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по фармакологии, которая проходила в Воронежском медицинском университете. Тюменский вуз представили четыре команды – все они вошли в тройку лидеров в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба вуза.

Также по итогам трех этапов олимпиады команды Тюменского медуниверситета стали призерами сразу в нескольких конкурсах и номинациях. Награды завоевали команды "Киндерпротекторы", "Стомоксиклав", "ФСБ" (Фармакологическое студенческое братство), "Фармзвёзды сошлись".

Добавим, всего в онлайн олимпиаде приняли участие представители 28 высших медицинских учебных заведений страны и ближнего зарубежья.

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