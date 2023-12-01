Об истории крестьянства в Сибири расскажут тюменцам на лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Как Сибирь стала кормилицей" пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 16 декабря в 15 часов.

Как заселялась сибирская земля и как здесь развивалось земледелие, расскажет профессор Антропошколы ТюмГУ, доктор исторических наук Наталья Балюк.

Специалист по аграрной истории ответит на вопросы о крестьянских заимках, возникновении первых поселений, истории крестьянства в нашем крае.

Встреча пройдет в рамках проекта "15 историй от библиотеки № 15".

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.