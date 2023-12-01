Около 200 спортсменов Тюменской области примут участие в соревнованиях по тайскому боксу

| Фото: Федерация тайского бокса Тюменской области | Фото: Федерация тайского бокса Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по тайскому боксу пройдут в спортивном комплексе "Домостроитель" 16 и 17 декабря. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Ишима и Заводоуковска, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"У многих тюменских спортсменов большие перспективы и шансы поехать на соревнования УФО и дальнейшие старты. Некоторые из них уже имеют высокие результаты на турнирах," - сказал директор федерации тайского бокса Тюменской области Максим Ильиных.

Победителей и призеров определят в каждой возрастной категории – от 10 до 40 лет. Лучшие боксеры попадут в сборную нашей области и отправятся на чемпионат и первенство УФО, которые пройдут в Ноябрьске в феврале 2024 года.