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437 видеокамер установят в Тюменской области в 2024 году

Общество, 17:07 14 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

437 видеокамер установят в Тюменской области в 2024 году. Таким образом будет увеличен охват территорий видеонаблюдением, появится и ситуационная аналитика в городах.

Такие планы назвал директор департамента информатизации Тюмеснкой области Станислав Логинов.

"Ситуационная аналитика – это наши нейросети. Будем и дальше их развивать. Благодаря нейросетям даже сейчас, когда происходит дорожно-транспортное происшествие на перекрестке, система в течение трех секунд создает событие, и службы, которые должны реагировать, могут выехать на место аварии", - пояснил руководитель.

Он отметил, что видеонаблюдение приоритетно организуют в общественных местах и пространствах. Данные со статистикой криминогенной ситуации по ним предоставляют аналитики регионального УМВД России. Видеопоток с камер поступает в информационную систему "Единый центр хранения данных систем видеонаблюдения Тюменской области".

Со временем видеонаблюдение распространится и в жилых массивах.

"Мы внесли в региональную нормативную базу изменения. Теперь застройщик в возводимых районах обязан предусмотреть создание определенной инфраструктуры для "Безопасного города", чтобы подключаться к нему уже видеопотоками. Это увеличит охват территорий", - считает Станислав Логинов.

Подобные тюменской централизованные информационные системы созданы и действуют еще только в двух российских городах – Москве и в Санкт-Петербурге.

Оксана Корнеенкова

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# Безопасный город , видеонаблюдение , Станислав Логинов

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