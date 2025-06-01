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Тюменский дзюдоист завоевал награду чемпионата России среди слабовидящих

Общество, 10:46 21 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмен центра "Тюмень-дзюдо" Агададаш Самедов стал обладателем золотой медали чемпионата России среди слабовидящих. Соревнования прошли в Чебоксарах и собрали около 100 дзюдоистов из 18 субъектов страны, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменец выступил в весовой категории до 60 кг и одержал победы в четырех поединках. Тренируется он под руководством Эдуарда Котова, Ивана Чащина и Николая Ожегина.

Это не единственный высокий результат Агадаша Самедова на престижном турнире. Совсем недавно он участвовал в мировом чемпионате, где остановился в шаге от пьедестала, заняв 5 место. Участниками состязаний стали представители 37 стран мира. В общекомандном зачете по сумме личных результатов российские паралимпийцы заняли 2 место

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