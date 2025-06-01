Рустам Сайфуллин отметил важность регионального проекта "Боевой кадровый резерв"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" особенно важен для бойцов, которые уволены по состоянию здоровья и по тем или иным причинам не могут нести службу. Об этом заявил Герой Росcии Рустам Сайфуллин.

"Обучение для этих ребят очень важно. Если он с ранением, то это не значит, что он за бортом находится. Есть желание, есть стремление, мы его обучим и трудоустроим. Самое главное - они не подвели на фронте, не подведут и дома", - высказал мнение Рустам Сайфуллин.

Напомним, онлайн-собеседования проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" прошел 371 участник. Это ветераны и действующие участники СВО. До следующего этапа допущены более 100 человек. Их ждут очные испытания, а после — обучение, которое продлится год.