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Тюменские врачи спасли двух пациенток с разрывом аорты

Общество, 09:59 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух пациенток с опасным диагнозом – разрывом аорты – спасли врачи Областной клинической больницы №1 в Тюмени.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, первый случай произошел с 57-летней женщиной. Она укрывала на даче помидоры, резко наклонилась и почувствовала жар сначала в горле, потом в груди, сознание спуталось. Это был разрыв аорты, который приводит к сильному кровотечению. Оказавшаяся рядом подруга вызвала скорую помощь. Битва за жизнь пациентки длилась больше 8 часов.

"Такие операции считаются высокотехнологичными. Они могут длиться от 5 до 20 часов с участием мультидисциплинарной команды: оперирующего хирурга, анестезиолога-реаниматолога, перфузиолога, ассистентов, профильной медсестры, санитарки, анестезиста", - пояснила заведующий кардиологическим отделением ОКБ № 1, врач сердечно-сосудистый хирург Лусине Арутюнян.

Второй случай произошёл с 47-летней тюменкой. Она была дома, когда почувствовала боль в груди, упала и потеряла сознание. У женщины хроническая гипертония, которую она не лечила. Её тоже спасли только благодаря оперативной работе врачей.

"Обе женщины страдали гипертонией на фоне имеющейся аневризмы аорты, - объясняет Лусине Арутюнян. - Они не обращали внимание на своё хроническое заболевание, и в результате резкого скачка давления произошел разрыв аорты".

Пациенты сейчас идут на поправку и находятся под наблюдением. Специалисты отмечают, что разрыв аорты называют "бомбой замедленного действия". Долгое время она не даёт о себе знать и может привести к гибели казалось бы здорового пациента в течение нескольких часов. Если срочно не провести оперативное вмешательство, то наступит смерть пациента.

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# врачи , ОКБ №1

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