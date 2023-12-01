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В России планируют продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения

Общество, 17:29 14 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В России планируют продлить программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.

Глава государства отметил, что в этом вопросе важно уделять особое внимание сельской местности. Туда уходит чуть более половины средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения.

На плохое состояние больниц в п. Рефтинский Свердловской области во время прямой линии пожаловался местный житель.

"Средства на программу направляются солидные, 14 тыс. автомашин передали, строятся ФАПы, обновляются. Многое сделано, но, наверное, этого недостаточно. Проблему понимаем, будем программу продолжать", — ответил Владимир Путин и пообещал изучить вопрос с конкретными упомянутыми медучреждениями.

По словам полномочного представителья президента Владимира Якушева, все регионы Уральского федерального округа активно участвуют в реализации проектов нацпроекта "Здравоохранения", в том числе и в части модернизации первичного звена. "Объем реализованных проектов достаточно внушительный. Построены и реконструированы десятки объектов здравоохранения, в сотнях зданий проведен капитальный ремонт. Построено свыше 100 ФАПов. Обновляется оборудование и автотранспорт", - сказал полпред.

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# Владимир Путин , Владимир Якушев , здравоохранение , прямая линия

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