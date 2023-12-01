Андрей Артюхов: президент отметил, что высокая консолидация общества помогла устойчивости российской экономики

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов прокомментировал итоги совмещенной прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии Единая Россия.

"Говоря об экономике страны, Владимир Путин подчеркнул, что ее запас прочности достаточен для того, чтобы продолжать развитие. По его словам, это стало возможным благодаря нескольким составляющим, в том числе высокой консолидации общества. Кроме того, на это повлияла общая устойчивость финансово-экономической системы государства", - отметил Андрей Артюхов.

Секретарь регионального отделения "Единой России" также напомнил, что благодаря прямой линии за многие годы удалось решить очень большое количество вопросов. Нередко итогом общения президента с гражданами становится принятие новых федеральных законов.

"На прямую линию с президентом, которая состоялась сегодня, поступило более двух млн обращений из всех регионов. Больше всего вопросов поступило на социальные темы: поддержка участников СВО, переселение из ветхого жилья, выплата пенсий и пособий, состояние дорог, медицина, работа больниц и детских садов и трудоустройство молодых специалистов", - рассказал Андрей Артюхов.